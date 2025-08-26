25 Ağustos 2025 tarihinde yapılan çalışmalarda;

“Lütfen trafik kurallarına uyalım” paylaşımına konu araç tespit edilerek, sürücüye 2.167 TL cezai işlem uygulandı.

“Talas Yenidoğanda drift” paylaşımına konu araç sürücüsüne 46.392 TL ceza kesildi, ehliyetine 60 gün el konuldu ve araç trafikten men edildi.

“Kırmızı ışık ihlali kamerada” paylaşımına konu araç sürücüsüne 2.167 TL ceza verildi.

Emniyet yetkilileri, ihbarlarda bulunan vatandaşlara teşekkür ederek, trafiği tehlikeye atan ve çevreyi rahatsız eden sürücülerle mücadeleye devam edeceklerini bildirdi.