Antalya'da Büyükşehir Belediyesi, yerli ve yabancı ziyaretçilerin en çok ziyaret ettiği noktalardan biri olan Konyaaltı Sahili'nde sezon hazırlıklarını tamamladı. Ahşap yürüyüş yolları yenilenirken, oturma alanlarının bakım ve boyamaları da tamamlandı.

Öte yandan metal korkuluklardan çocuk oyun gruplarına, sahil duvarlarından aydınlatma direklerine kadar birçok noktada ekipler bakım çalışması gerçekleştirdi.

Peyzaj düzenlemeleri kapsamında ağaç dikimi, çim alan oluşturulması ve bitki bakımları yapılırken, sulama altyapısı da yenilendi. Cankurtaran hizmetinin verileceği kulelerin kurulumu yapıldı, duş ve soyunma alanlarının alt yapı onarımları da tamamlandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı Kıyı Yapıları Şube Müdürü Pelin Şahin, Konyaaltı Sahili'nin yaz sezonunda resmi olmayan verilere göre günlük ortalama 100 bin kişiye hizmet verildiğini bildirdi.

Ekiplerin sezon öncesi vatandaşların sahilden konforlu ve güvenli bir şekilde faydalanmaları için hazırlık ve bakım çalışmalarını tamamladığını ifade eden Şahin şunları kaydetti:

"Sahilin 7 kilometrelik uzunluğu içerisinde 37 noktada cankurtaran kulemiz, yaklaşık 60 noktada soyunma kabini ve giyinme ünitemiz, 137 noktada duş ünitemiz ve yaklaşık 1 kilometre uzunluğunda da ahşap yürüyüş yollarımız bulunuyor. Peyzaj alanlarımızda sıklıkla kullanılan yaklaşık 3 bin 700 elektrik aydınlatma direği ve armatürümüz var. Bunların tüm bakımları gerçekleştirildi. Peyzaj alanlarının devamlılığını sağlamak için hem tuzluluğa hem de kuraklığa dayanıklı bitki ve çim türleriyle yenilendi."