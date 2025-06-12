Bir süre tedavi gören Fural, yaklaşık üç yıl önce diyalize girmeye başladı. Haftanın üç günü dörder saat diyalize girerek yaşamını sürdüren Fural'a "son dönem hastası" olarak ifade edilen süreçte nakil olması önerildi.

Antalya'da Yaşam Organ Nakli Merkezi'ne başvuran Fural'ın, Kurban Bayramı'nın ilk günü diyalize gitmeyi düşünürken gece saatlerinde çalan telefonla hayatı değişti.

Beyin ölümü gerçekleşen kişinin bağışlanan böbreği, Organ Nakli Merkezinin Müdürü Prof. Dr. Bülent Aydınlı ve Dahili Bilimler Koordinatörü nefroloji uzmanı Prof. Dr. Ramazan Çetinkaya'nın başkanlığındaki ekip tarafından Fural'a nakledildi.

Yeniden sağlığına kavuşan Fural, AA muhabirine, böbrek hastalığının insanın yaşamını çok etkilediğini ancak her zaman bir gün nakil olacağını hayal ettiğini söyledi.

Umudunu inancını hiç kaybetmediğini anlatan Fural, "Diyalize girerek bir yere bağımlı olmak çok zordu. Bir gün kadavradan organ çıkacağına inanıyordum. Arife gecesi beni aradılar, yarım saat içinde hastaneye gelmem söyledi. Hızlıca geldim, dört hastaydık bana uyumlu çıktı. Bayramda organ çıkması o kadar mucize ki anlatamam, çocuklarımla gerçek bayramı yaşadım. Umut, yaşamak çok güzel. Organ bekleyen kimse umudunu kaybetmesin." diye konuştu.

"Hasta için yeni hayat demekti"

Prof. Dr. Aydınlı da 2003'ten bu yana cerrahi operasyonlar yaptığını, bunun yüzde 90'ının da organ nakli olduğunu anlattı.

Organ nakli cerrahlarının genelde sosyal hayatının olmadığını dile getiren Aydınlı, şunları kaydetti:

"Bayram, yılbaşı, kendimizin ya da çocuğumuzun doğum günü, evlilik yıl dönümü gibi günleri çok kutlayamıyoruz. Çünkü her an organ bağışı çıkma ve bizim ameliyata gitme ihtimalimiz oluyor. Bu da onlardan biriydi. Arife günü gece boyunca organların çıkarılması, getirilmesi, dokulara en uygun hastanın seçilmesi işlemlerini yaptık. Bayram sabahı da organ nakli ameliyatımıza başladık, öğleyin bitti. Bizim için yaptığımız binlerce ameliyattan biriydi ama hasta için yeni hayat demekti."

Prof. Dr. Çetinkaya ise kasım ayında kadavradan bağış listesine alınan hastaya bayramın ilk günü tüm ekibin yoğun çalışmasıyla nakil yaptıklarını söyledi.

Ameliyatın başarılı geçtiğini, böbreğin çalıştığını ve hastanın diyalizden kurtulduğunu vurgulayan Çetinkaya, "Hastamız için çifte bayram oldu. Organ bekleyen 100 bine yakın hasta var. Bunların bir an önce organ nakline kavuşması için bağışlar çok kıymetli." dedi.

Muhabir: Ayşe Yıldız