Geçtiğimiz sezonu 1. Lig şampiyonu olarak tamamlayarak Süper Lig’e yükselen Kocaelispor, transfer çalışmalarına hız verdi. Yeşil-siyahlı ekip, Dinamo Zagreb’in tecrübeli Hırvat santrforu Bruno Petković’i kadrosuna katmak üzere adım attı.

Resmi Açıklama Geldi

Kulüpten yapılan açıklamada, “Profesyonel futbolcu Bruno Petković ile sağlık kontrollerinden geçmesi şartına bağlı olarak ön protokol imzalanmıştır. Oyuncu, Kocaelispor A Takımı ve Genç Takımlar sağlık sponsorumuz Atakent Cihan Hastanesi’nde sağlık kontrollerinden geçmek üzere şehrimize gelecek olup, işlemlerin olumlu sonuçlanması durumunda 2+1 yıllık resmi sözleşme imzalanacaktır” denildi.

Yeni Sezonda Güçlü Başlangıç Hedefi

Süper Lig’e sağlam bir giriş yapmak isteyen Kocaelispor, 28 yaşındaki golcünün transferiyle hücum hattını güçlendirmeyi planlıyor.

Ne Yaptı?

30 yaşındaki deneyimli Hırvat golcü 419 maçta 110 gol atıp 74 asist yaptı.