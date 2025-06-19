Show Tv'de yayınlanan ve Cuma akşamlarının vazgeçilmezi haline gelen Kızılcık Şerbeti yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor. Gelecek sezonda ise Kızılcık Şerbeti'ne veda eden isimlerin yanı sıra, dahil olan isimlerde dikkat çekiyor.

Son olarak Kızıl Goncalar'da dizisinde sergilediği başarılı performansla hafızalara kazınan Erkan Avcı, Kızılcık Şerbeti'nin oyuncu kadrosuna dahil oluyor.

Asude'nin abisi olarak diziye katılacak!

Başarılı oyuncu Erkan Avcı'nın sezon finalinde Asude ile telefonda konuşan abisi Ayhan olacağı iddia ediliyor.

Kızılcık Şerbeti'nde yaprak dökümü devam edecek!

Son olarak Metehan karakterine hayat veren Rahimcan Kapkap'ın veda ettiği dizide, yaprak dökümünün devam edeceği gelen bilgiler arasında yer aldı. Fenomen diziden dört oyuncunun daha ayrılacağı konuşuluyor.

Kimlerin diziden ayrılacağı henüz bilinmezken, yayılan bu söylenti sosyal medyada şimdiden çok konuşulanlar arasına girdi.