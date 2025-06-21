Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ), merkez yerleşkesinde sürdürülen büyük ölçekli yatırımlarla büyümeye devam ediyor. Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Sağlık Bilimleri Fakültesi (SBF) binası inşaatı hızla ilerliyor. Şehirdeki sivil toplum kuruluşları ve meslek odalarının desteğiyle hayata geçirilen proje, 16 bin metrekare kapalı alana sahip olacak.

Toplam 3 katlı olarak projelendirilen fakülte binasında laboratuvarlar, amfiler, derslikler, seminer salonları ile akademik ve idari ofisler yer alacak.

Öte yandan, üniversite bünyesindeki Cacabey Bilim Evi ve Merkezi projesinde ise fiziki gerçekleşme oranı yüzde 15-20 seviyelerine ulaştı. Proje kapsamında 2 bin 500 metrekarelik kapalı alan ile 225 metrekarelik bir planetaryum da yer alacak.

Öğrenciler İçin Yeni Sosyal Alanlar

Merkez yerleşke içerisinde iki ayrı bölgede öğrenci meydanı ve sosyal tesislerin yapımına başlandı. Öğrenci meydanlarından birine biyolojik gölet inşa edilmesi planlanırken, Tıp Fakültesi çevresine voleybol ve basketbol sahaları da yapılacak.

Ayrıca çevre düzenleme kapsamında, geniş yapraklı ve ibreli türlerden oluşan toplam 888 ağaç ile 52 bin 308 çalı dikilecek.

Üniversitenin hem fiziki altyapısını güçlendiren hem de öğrenci yaşam alanlarını iyileştiren bu projelerin, Kırşehir’in sosyal ve akademik gelişimine katkı sağlaması hedefleniyor.