20 Temmuz 1974 sabahı dönemin Başbakanı Bülent Ecevit'in talimatıyla Türk Silahlı Kuvvetleri, uluslararası gelişmeler ve garantörlük hakları çerçevesinde Kıbrıs'a askerî harekât başlattı. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin "Atilla Harekâtı" kod adıyla yürüttüğü operasyon, Türkiye ve KKTC'de "Kıbrıs Barış Harekâtı" olarak anılıyor. Harekâtın ilk aşaması 20 Temmuz'da başladı, ikinci aşaması ise 14 Ağustos 1974'te gerçekleştirildi.

KIBRIS TÜRKLERİ İÇİN DÖNÜM NOKTASI

Harekâtın ardından adadaki fiili durum değişirken, 1975 yılında Kıbrıs Türk Federe Devleti kuruldu. Süreç, 15 Kasım 1983'te Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ilan edilmesiyle yeni bir aşamaya taşındı. Kıbrıs meselesi ise aradan geçen yarım asrı aşkın süreye rağmen uluslararası gündemdeki yerini koruyor.

KKTC'DE 20 TEMMUZ COŞKUSU

Barış ve Özgürlük Bayramı kapsamında Lefkoşa başta olmak üzere KKTC'nin birçok noktasında anma programları düzenleniyor. Atatürk Anıtı'nda resmi törenler gerçekleştiriliyor, askeri geçitler yapılıyor ve devlet protokolünün katılımıyla resepsiyonlar düzenleniyor. Türkiye'den de üst düzey isimler kutlamalara katılıyor.

TARİHTEKİ YERİNİ KORUYOR

Kıbrıs Barış Harekâtı, Türkiye'nin yakın tarihindeki en önemli askerî operasyonlardan biri olarak kabul edilirken, 20 Temmuz her yıl Türkiye ve KKTC'de düzenlenen törenlerle anılmaya devam ediyor. Harekâtın yıl dönümünde şehitler rahmetle, gaziler ise minnetle yad ediliyor.