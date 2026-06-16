Sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulunan Kılıçdaroğlu, Hz. Hüseyin ve Kerbela şehitlerini rahmet ve saygıyla andığını belirtti. Kılıçdaroğlu mesajında, Muharrem ayında tutulan matem oruçlarının ve yapılan ibadetlerin toplumdaki kardeşlik duygularını güçlendirmesini temenni etti.

Kılıçdaroğlu: “Hakikatin Yanında Duranları Rahmetle Anıyorum”

CHP lideri paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“Kerbela'da zulme karşı hakikatin yanında duran Hz. Hüseyin'i ve yol arkadaşlarını rahmet ve saygıyla anıyor; bu yas günlerinde tutulan oruçların, dağıtılan lokmaların, edilen duaların ve paylaşılan acıların kardeşliğimizi, dayanışmamızı ve toplumsal barışımızı güçlendirmesini diliyorum. Tutulan matem oruçlarının hak katında kabul olmasını diliyor, canlarımızın Muharrem ayını saygı ve hüzünle selamlıyorum.”