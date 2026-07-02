Başkan Çamlı: "Kayserispor'u Hak Ettiği Yere Taşıyacağız"

Kulüp tesislerinde gerçekleştirilen programda konuşan Kayserispor Kulüp Başkanı Ali Çamlı, kulüp için yeni bir döneme adım attıklarını belirtti.

Kayserispor'un kendisi için büyük bir anlam taşıdığını ifade eden Çamlı, şehirle birlikte hareket ederek tüm zorlukların üstesinden gelmeyi hedeflediklerini söyledi. Kulüp kaynaklarını verimli kullanacaklarını vurgulayan Çamlı, görevini en iyi şekilde yerine getirmek için çalışacağını dile getirdi.

Yeni sezonda Kayserispor'u yeniden hak ettiği konuma taşımayı amaçladıklarını belirten Çamlı, teknik direktör Atila Gerin ile anlaşmaya vardıklarını da hatırlattı.

Teknik Direktör Gerin'den Süper Lig Mesajı

Teknik Direktör Atila Gerin ise Kayserispor'un 60. kuruluş yıl dönümünü kutlayarak yeni sezon hedeflerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Takımın yeniden hak ettiği noktaya ulaşması için teknik ekip ve futbolcuların yoğun mesai harcadığını belirten Gerin, Kayserispor'a yakışan bir kadro oluşturmak için çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi. Taraftarların maçlardan mutlu ayrılacağı bir takım kurmayı hedeflediklerini ifade etti.

Büyükkılıç: "Kayserispor Yeniden Süper Lig'e Çıkacak"

Programa katılan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da Kayserispor'un yeniden Trendyol Süper Lig'e yükseleceğine inandığını belirterek, kulübe destek vermeye devam edeceklerini söyledi.

Yeni Sezon Formaları Tanıtıldı

Konuşmaların ardından futbolcular Mather, Katongo, Aras Çelik, Semih Güler ve Ramazan Civelek, Kayserispor'un 2026-2027 sezonunda giyeceği yeni formaları tanıttı.

Taraftarların meşaleler yakıp tezahüratlarla destek verdiği kutlama programı, Kayserispor'un 60. kuruluş yılına özel hazırlanan pastanın protokol üyeleri tarafından kesilmesiyle sona erdi.