Kayseri, Kocasinan’da meydana gelen bıçaklı kavgada iki kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Gevher Nesibe Mahallesi Rıhtım Sokak'ta iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü.

Kavgada, F.A. ve A.D. bıçakla yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar ambulanslarla Kayseri Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu ve olayla ilgili 6 şüphelinin gözaltına alındığı öğrenildi.