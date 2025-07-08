Ankara'nın Etimesgut İlçesinin Kaymakamı Özlem Bozkurt Gevrek’in babası Ekrem Bozkurt’un vefat ettiği haberi, sevenlerini ve ilçe halkını derin bir üzüntüye boğdu.

Acı haberi alan birçok isim taziye mesajları yayımlarken, ünlü oyuncu Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu da duygularını şu sözlerle dile getirdi: “İlçemiz Kaymakamı Sayın Özlem Bozkurt Gevrek’in kıymetli babası Ekrem BOZKURT’un vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyorum. Merhuma Allah’tan rahmet; başta Sayın Kaymakamımız olmak üzere, ailesine ve yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyorum. Ruhu şad, mekânı cennet olsun.”

Merhum Ekrem Bozkurt’un cenazesi, 9 Temmuz Çarşamba günü öğle namazına müteakip, Bursa’nın İznik ilçesi Derbent Mezarlığı’nda toprağa verilecek.