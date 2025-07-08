İçişleri Bakanlığınca atamasının yapılmasının ardından ilçedeki görevine başlayan Canbolat, yaptığı açıklamada, Sorgun'a hizmet etme onur, mutluluk ve heyecanıyla göreve başladığını belirtti.

Canbolat, görev süresi boyunca devletin şefkat elini her kesime ulaştırmaya, vatandaşların huzur, güven ve refahını en üst seviyede sağlamaya çalışacağını kaydetti.

Çalışmalarının, devletin bütün imkanları ile kamu hizmetlerinin sunumunda işbirliği içinde vatandaş odaklı olacağını vurgulayan Canbolat, 'Devletimizin bize yüklediği sorumluluk duygusu içerisinde, insan odaklı hizmet anlayışını esas alarak, katılımcı, adil ve şeffaf, kanunlara ve kurallara saygılı bir yönetim anlayışıyla Sorgunumuza değer katmayı hedefliyoruz.' ifadesini kullandı.