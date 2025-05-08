Erzurum Palandöken ilçesi Abdurrahman Gazi Mahallesi'nde yaşayan Lütfi Nalkıran, 6 Mayıs günü 'Camiye gidiyorum' diyerek çıktığı evine geri dönmedi. Yakınlarının kayıp başvurusunda bulunduğu Lütfi Nalkıran için arama çalışması başlatıldı. Arama çalışmalı sürerken Palandöken ilçesine yaklaşık 7 kilometre mesafedeki Toparlak Mezrası Develi mevkiinde hayvan otlatan bir çoban göletteki cesedi görüp, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bilgi verildi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Jandarma Sualtı Arama Kurtarma (SAK) timi, suya girerek cesedi çıkardı. Yapılan incelemede cesedin kayıp ihbarı yapılan Lütfi Nalkıran'a ait olduğu belirlendi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Nalkıran'ın cansız bedeni Erzurum Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Toparlak mezrasında yaşayan Sinan Atmaca, hayvanları otlatan çobanın cesedi önce poşet zannettiğini belirterek, "Yakınına gidince ceset olduğunu görmüş. Jandarmaya haber verdik. Cesedin aranan şahsa ait olduğunu anladık. Jandarma, polis, su altı ve olay yeri inceleme ekipleri gereken çalışmayı yaptı. Sudan çıkarılan ceset götürüldü" dedi.