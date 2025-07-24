Futbol kariyerine Yeni Malatyaspor altyapısında başlayan Mehmet Güneş, geçen sezon TFF 1. Lig’de Yeni Malatyaspor formasıyla 17 maçta 3 gol ve 3 asistlik performans sergiledi. Devre arasında Konyaspor’a transfer olan genç futbolcu, Ümraniyespor’da ise 1 karşılaşmada görev aldı. U19 Milli Takımı’nda da forma giyen Mehmet, oyun görüşü, teknik kapasitesi ve pas kalitesiyle dikkat çekiyor. Karşıyaka kulübü yaptığı açıklamada, “Mehmet Güneş’e hoş geldin diyor, yeşil-kırmızı armamız altında başarılarla dolu bir sezon diliyoruz” ifadelerine yer verdi.

Diğer yandan, Gaziantepspor, Galatasaray ve Beşiktaş altyapılarında yetişen Harun Kaya, profesyonel kariyerine Adanaspor’da başladı. Geçen sezon 3. Lig’de 28 maçta görev yapan sağ bek oyuncusu, kariyerinde toplam 3. Lig’de 51, 1. Lig’de ise 12 müsabakada forma giydi. 2017 yılında U17 Milli Takımı’nda da şans bulan Harun Kaya, Karşıyaka ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Karşıyaka, Mehmet Güneş ve Harun Kaya transferleriyle TFF 3. Lig 4. Grup'ta şampiyonluk hedefi doğrultusunda kadrosunu genç ve yetenekli oyuncularla güçlendirmeye devam ediyor.