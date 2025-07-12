Kulübün resmi açıklamasında, Mehmet Ceyhun’un özellikle genç yeteneklere verdiği önem ve teknik yaklaşımıyla Karşıyaka'nın hedeflerine ulaşmasında kilit rol oynayacağına dikkat çekildi.

Kulüpten Yapılan Açıklama Şöyle:

“Hoş geldin, Mehmet Ceyhun!

Profesyonel Futbol Takımımızın Sportif Direktörlüğü görevi için Mehmet Ceyhun ile anlaşmış bulunmaktayız.

Genç yeteneklere verdiği önem ve yaklaşımıyla yeni sezonda hedeflerimize ulaşmamızda önemli bir rol oynayacağına yürekten inanıyoruz.

Anlaşmanın her iki tarafa da hayırlı olmasını diliyor ve Mehmet Ceyhun’a takımımız ile birlikte başarılar diliyoruz.”

Mehmet Ceyhun, Karşıyaka’nın Yeni Yapılanmasında Anahtar Rol Oynayacak

Karşıyaka’da eski başkanlardan Azat Yeşil’in de destek verdiği yeni yönetim, sezon öncesi kadro planlaması için kolları sıvarken, Mehmet Ceyhun gibi deneyimli bir ismi sportif direktör olarak göreve getirerek önemli bir adım attı. Ceyhun’un, altyapıdan A takıma kadar geniş bir vizyonla çalışması bekleniyor.

Hoş geldin, Mehmet Ceyhun!



Profesyonel Futbol Takımımızın Sportif Direktörlüğü görevi için Mehmet Ceyhun ile anlaşmış bulunmaktayız.



Genç yeteneklere verdiği önem ve yaklaşımıyla yeni sezonda hedeflerimize ulaşmamızda önemli bir rol oynayacağına yürekten inanıyoruz.



Anlaşmanın… pic.twitter.com/FT3MJ2CsOO — Karşıyaka Spor Kulübü (@KarsiyakaSK) July 11, 2025