Tire 2021 FK tarafından yapılan açıklamada, kulübün kuruluşundan bu yana başkanlık görevini yürüten Hüma Yüksel’e teşekkür edilerek şu ifadelere yer verildi:

“Göreve geldiği ilk günden bu yana yalnızca Tire’nin değil, kadınların da futbol sahnesindeki yerini güçlendiren Hüma Yüksel’e kulübümüze kattığı vizyon, emek ve cesaret için sonsuz teşekkür ederiz.”

Yeni Başkan Özkan Karadaş Görevde

Başkanlık görevini devralan Özkan Karadaş ile birlikte kulübün hedefleri doğrultusunda aynı inanç ve kararlılıkla yola devam edileceği belirtilen açıklama şöyle sürdü:

“Tire 2021 Futbol Kulübü, yeni başkanımız Özkan Karadaş’ın liderliğinde yoluna devam edecektir. Hedefimiz; yalnızca sportif başarı değil, bu kentin çocuklarına hayal kurduran bir kulüp olmaktır.”

Hüma Yüksel, Türkiye’de profesyonel liglerde görev yapan sayılı kadın kulüp başkanlarından biri olarak öne çıkmıştı. Yüksel’in başkanlığı süresince, kulüp hem sportif anlamda hem de sosyal sorumluluk projeleriyle dikkat çekmişti.