Göztepe’nin İzmir genelinde olimpik branşlara yönelik faaliyetlerini artırdığını ifade eden Mehmet Sepil, “Site Spor Kulübü ile iş birliği içinde Çeşme’de voleybol, basketbol ve cimnastik branşlarında yaz kursları açtık. Amacımız, çocuklarımızın ve gençlerimizin spor kültürünü geliştirmek” dedi.

İnciraltı Tesisi İçin Geri Sayım Başladı

Sepil, Göztepe’nin yeni spor tesis projesi hakkında da bilgiler verdi. İzmir İnciraltı’nda, çok branşlı ve çocuklara yönelik büyük bir spor kompleksi kurmayı planladıklarını belirten Sepil, “Ankara’da projemizle ilgili görüşmelerimizi yaptık, alan tahsisi tamamlandı. İmarlama çalışmaları sürüyor. Tahminimizce 1.5-2 ay içinde kazma vurup projeye başlayacağız” diye konuştu.

“Cimnastik Bir Sporcu Fabrikası”

Göztepe Cimnastik Şube Başkanı ve milli cimnastikçi Ferhat Arıcan ise cimnastik branşının spora başlamak için en ideal yaş grubunu kapsadığını vurguladı. “Cimnastik, spora başlayan çocukların branşlaşmasına öncülük eden bir spor dalı. Amacımız, küçük yaşta başlayarak yetenekli sporcuları milli takıma ve olimpiyatlara hazırlamak” ifadelerini kullandı. Arıcan ayrıca İstanbul’da da cimnastik şubesi açmayı planladıklarını dile getirdi.