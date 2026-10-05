Kaza, Zembilli Ali Efendi Mahallesi Ahmet Yesevi Caddesi'nde meydana geldi. İ.İ. (26) yönetimindeki 06 CCE 023 plakalı otomobil, A.U. (27) idaresindeki 33 AAC 424 plakalı panelvanla çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle kontrolden çıkan otomobil, park halindeki başka bir araca çarparak durabildi.

2 yaralının durumu ağır

Kazanın ardından bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada otomobil ve panelvan sürücüleri ile panelvanda bulunan A.K. (24) yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan A.U. ve A.K'nin sağlık durumlarının ağır olduğu belirtildi.

Öte yandan kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.