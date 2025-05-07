AYM’nin, 7527 sayılı “Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” hakkında vereceği kritik karar öncesi Türkiye’nin dört bir yanından gelen hayvanseverler Ankara’da toplandı. Kamuoyunda büyük yankı uyandıran düzenleme, tepkilere neden oluyor.

Serra Kadıgil, AYM önünde yaptığı açıklamada, söz konusu yasa değişikliğini sert bir dille eleştirerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yüklendi. Kadıgil, “Bu yasa doğru değil, bu yasa hayvanları öldürecek. Recep Tayyip Erdoğan, bu senin yüzünden!” sözleriyle tepkisini dile getirdi.

Sokak hayvanları yasası nedir?

7527 sayılı Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, sahipsiz sokak hayvanlarının toplanarak barınaklara yerleştirilmesini ön görürken sahiplendirilemeyen ve "tehlikeli" görülen hayvanlar ise uyutulabilecek (yani öldürülebilecek). Bu madde, kamuoyunda büyük tepki çekmiş durumda.