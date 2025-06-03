İzmir Büyükşehir Belediyesiyle maaş zammı konusunda anlaşamayan sendikalı işçiler greve başlamıştı. 6 gündür devam eden grev, kentte bazı hizmetlerin aksamasına da neden oldu.

Geçtiğimiz günlerde İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ise X hesabından bir dayanışma çağrısında bulunarak, günlerdir işçiler izin vermediği için toplanamayan çöpleri toplamaya indi ve birçok vatandaş başkana destek olarak kendisine yardım etti.

Cemil Tugay sokaklarda vatandaşlarla birlikte çöp toplarken, sendikalı işçilerle tartışması da sosyal medyanın gündemine oturdu.

Günlerdir İzmir'de işçilerin eylemi devam ederken bu durum sosyal medyanın da dikkatinden kaçmadı. Bir kesim işçilerin istediği maaş oranını alması gerektiğini savunup belediyeyi suçlarken, bir kesim ise işçilerin istediği zam oranını fazla bulduğunu ve işçilerin kovulması gerektiğini belirten paylaşımlar yaptı.

İŞÇİLER İŞTEN ÇIKARILACAK MI?

Sendikalı işçiler ve Belediye henüz bir ortak noktada buluşamadı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı'ndan ise işçilerin işten çıkarılıp çıkarılmayacağı hakkında henüz bir açıklama yapılmadı.

İŞÇİ TEPKİLİ!

Bazı işçilerin iddiasına göre ise, Belediye Başkanı yanlış maaş rakamları vererek, halk ile işçiyi birbirine düşürmeye çalışıyor. Sosyal medyada kendilerine yatan maaş tutarlarını paylaşan işçiler, kendilerine haksızlık yapıldığını belirtiyor.