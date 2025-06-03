Edinilen bilgilere göre olay gece saatlerinde meydana geldi. Ankara'nın Beypazarı ilçesinden yola çıkan Soda yüklü TIR Polatlı'ya yaklaştığı sırada karşı yoldan gelen başka bir TIR'ın arka kasasının, soda yüklü TIR'ın sürücü tarafına çarpması sonucu kontrolden çıkarak devrildi.

Kazanın ardından olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hafif yaralanan tır sürücüsü, ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Tırın devrilmesiyle birlikte içi tamamen soda dolu olan kasa, olay yerine çağrılan çekici tarafından kaldırılamadı. Bunun üzerine çevredeki vatandaşlar ve yetkililer tarafından kasa boşaltıldı. Kullanılamaz hale gelen yüzlerce soda şişesi geri dönüşüme gönderildi. Kaza nedeniyle kısa süreliğine kapanan yol, temizlik ve kaldırma çalışmalarının ardından tekrar trafiğe açıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.