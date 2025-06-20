İzmir’in Hamzahocalı Mahallesi’ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. İhbarın alınmasının ardından bölgeye hızla çok sayıda müdahale aracı sevk edildi. İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, yangına havadan 5 uçak ve 7 helikopter ile müdahale ederken, karadan ise 28 arazöz, 10 su ikmal aracı ve 3 dozerle destek sağladı.

Ekipler, alevlerin yayılmasını önlemek ve yangını kontrol altına almak için yoğun çaba sarf ediyor. Özellikle sıcak hava ve rüzgarın etkili olduğu bölgede, yangının büyümesini engellemek için hem havadan hem de karadan eş zamanlı müdahale sürdürülüyor. Yetkililer, yangının kesin çıkış sebebini araştırırken, bölgedeki yerleşim alanlarının zarar görmemesi için de önlemler artırıldı.

Orman yangını nedeniyle çevrede yaşayan vatandaşlar uyarılırken, güvenlik güçleri bölgeyi kontrol altına almak ve olası tehlikeleri önlemek için çalışmalarını sürdürüyor. Yetkililer, yangının bir an önce tamamen söndürülmesi için tüm imkanların seferber edildiğini ve halkın da panik yapmadan resmi açıklamaları takip etmesi gerektiğini vurguladı.