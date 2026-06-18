MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi'nin (TUSAŞ) 53'üncü kuruluş yıl dönümü nedeniyle TUSAŞ Kahramankazan Yerleşkesi'nde, haftalık faaliyetlere ilişkin bilgilendirme toplantısı düzenledi. Tuğamiral Aktürk, TUSAŞ'ın kuruluş yıl dönümünü kutlayarak, 'Geliştirdiği özgün platformlar ve ileri teknoloji ürünlerle Türk Silahlı Kuvvetlerimizin harekat kabiliyetinin artırılmasına ve ülkemizin savunma gücünün geliştirilmesine önemli katkılar sunan TUSAŞ, sahip olduğu mühendislik yetkinliği, üretim kapasitesi ve yenilikçi yaklaşımıyla Türkiye'nin küresel savunma sanayisindeki konumunu daha da güçlendirmektedir. Ülkemizin en büyük havacılık ve uzay sanayi yerleşkelerinden biri olan TUSAŞ'ta; 5'inci nesil Milli Muharip Uçağımız KAAN, ilk milli jet eğitim uçağımız Hürjet, ilk yeni nesil temel eğitim uçağımız Hürkuş, ANKA, Aksungur, Süper Şimşek insansız hava araçları, Gökbey ve Atak helikopterlerimizle, uydu ve uzay sistemleri başta olmak üzere birçok stratejik proje geliştirilmekte ve üretilmektedir. Temel eğitim uçağımız Hürkuş ile ilk milli genel maksat helikopterimiz Gökbey'in bu yıl içerisinde Hava Kuvvetleri Komutanlığımızın envanterine alınması planlanmaktadır' dedi.

'ZİRVEDEN BEKLENTİLERİMİZ VURGULANACAK'

Aktürk, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in bugün Brüksel'de icra edilen 'Ukrayna Savunma Temas Grubu Toplantısı' ile 'NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katılacağını ifade ederek, 'NATO'nun caydırıcılık ve savunma duruşu, Ukrayna'ya sağlanacak destek ile bölgesel ve küresel güvenlik konularının ele alındığı toplantılar kapsamında Sayın Bakanımız tarafından; NATO'ya kuvvet katkısı sağlayan müttefikler arasında daima ilk 5 içerisinde yer alan Türkiye'nin, başta NATO harekat ve misyonları olmak üzere ittifakın savunma ve caydırıcılık duruşuna sağladığı katkılar, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin modernizasyon sürecinde kaydedilen ilerlemeler ile yüzde 5 savunma harcaması hedefine yönelik çalışmalarımız ve bu konudaki kararlılığımız, Ukrayna'ya ikili düzeyde ve NATO çerçevesinde sağladığımız destek ve katkılar ile bölgede adil, kalıcı ve sürdürülebilir barışın tesisine yönelik diplomatik girişimlere verdiğimiz destek, Ankara'da gerçekleştirilmesi planlanan NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne yönelik hazırlıklarımız ve beklentilerimiz ile, İran-ABD savaşını sona erdirmek amacıyla varılan mutabakattan duyduğumuz memnuniyet vurgulanacaktır. Sayın Bakanımız toplantılar vesilesiyle Fransa ve Hollandalı mevkidaşlarıyla gerçekleştireceği ikili görüşmelerde savunma ve güvenlik gündemini, ikili ve çok taraflı ilişkileri ve iş birliğini geliştirme imkanlarını ele alacaktır' diye konuştu.

6 TERÖRİST TESLİM OLDU

Tuğamiral Aktürk, 1 hafta boyunca 6 PKK'lı teröristin daha teslim olduğunu, operasyon bölgelerinde mağara, sığınak ve barınak ile mayın ve el yapımı patlayıcı tespit ve imha çalışmaları icra edildiğini kaydetti. Aktürk, sınırlardan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 376 kişinin yakalandığını, 2 bin 112 kişinin hududu geçemeden engellendiğini bildirdi. Aktürk, 1 Ocak'tan bugüne kadar, yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısının 4 bin 534, engellenen kişi sayısının 38 bin 305'e ulaştığını kaydetti. Aktürk, Van ve Hakkari hudut hatlarında yapılan arama-tarama faaliyetlerinde de toplam 778 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildiğini bildirdi. Aktürk, yeşil vatanın korunmasına destek sağlamak amacıyla 2026 yılı yangın sezonu için planlanan hava araçlarının konuş yerlerine intikallerinin sağlandığını belirtti.

ABD-İRAN ANLAŞMASI

Tuğamiral Aktürk'ün sunumu sonrası, bakanlıktan gündemdeki konulara ilişkin yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, 'ABD ile İran arasında çatışmaların sona erdirilmesi amacıyla varılan mutabakatı memnuniyetle karşılıyor, söz konusu mutabakatın bölgede kalıcı barış, güvenlik ve istikrara katkı sağlamasını temenni ediyoruz. Ülkemiz, bölgesel barış ve istikrarın korunmasını önceleyen yaklaşımını sürdürmekte; sorunların diyalog ve diplomasi yoluyla çözümünü desteklemektedir. Bu kapsamda, mutabakatın korunması ve sabote edilmesine yönelik girişimlerin önlenmesi bakımından ilgili tüm tarafların sağduyulu, itidalli ve sorumlu bir tutum sergilemesi büyük önem taşımaktadır. Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmeler de yakından takip edilmektedir. Enerji arz güvenliği, deniz ticareti ve seyrüsefer emniyetinin korunması küresel istikrar açısından büyük önem taşımaktadır. Ülkemiz, uluslararası hukuk çerçevesinde bu alanlarda yürütülecek çalışmalara katkı sağlamaya hazırdır' denildi.

'SİBER, TAM HAREKAT KABİLİYETİNE ULAŞTI'

Açıklamada ayrıca 'NATO Daimi Savunma Planı kapsamında ittifakın hava savunmasının güçlendirilmesi amacıyla İtalya'ya ait bir adet SAMP/T Hava Savunma Sistemi bugün 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığında konuşlandırılmıştır. Ayrıca ülkemiz, değişen tehdit ortamını dikkate alarak yerli ve milli hava savunma sistemlerimizin geliştirilmesini sürdürmektedir. Bu kapsamda Hava Kuvvetleri Komutanlığımızın envanterindeki Siper Hava Savunma Silah Sistemi, 12 Haziran'da Sinop Atış Alanı'nda gerçekleştirilen test kapsamında yüksek süratli ve manevra kabiliyetine sahip Süper Şimşek hava hedefini başarıyla imha ederek tam harekat kabiliyetine ulaşmıştır. Çelik Kubbe projesiyle yürütülen tüm çalışmaların temel amacı, ülkemizin çok katmanlı hava ve füze savunma kapasitesini güçlendirmek, caydırıcılığını artırmak ve milli güvenliğini en üst seviyede teminat altına almaktır' ifadeleri kullanıldı.

'503 MİSAFİR ASKERİ PERSONELE EĞİTİM VERİLMEKTEDİR'

Türkiye'deki misafir askeri personelin eğitimlerine ilişkin de 'Bakanlığımız tarafından birçok dost ve müttefik ülke ile imzalanan ikili anlaşmalar kapsamında eğitim ve danışmanlık faaliyetleri yürütülmektedir. Halihazırda Isparta'daki Dağ, Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığında; Kırgızistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Mali, Libya'nın her iki tarafı ve Somali olmak üzere 5 dost ve müttefik ülkeden toplam 503 misafir askeri personele eğitim verilmektedir. Ayrıca 2026-2027 Misafir Askeri Personel Kontenjan Planı kapsamında 16 ülkeden (Azerbaycan, Burundi, Bangladeş, Gine, Kazakistan, Kırgızistan, KKTC, Kuzey Makedonya, Libya, Macaristan, Mali, Moğolistan, Özbekistan, Senegal, Somali, Türkmenistan) toplam 448 personele eğitim kontenjanı tahsis edilmiştir. Yıl içerisinde dost ve müttefik ülkelerden iletilen ilave kontenjan talepleri doğrultusunda bu sayıda artış meydana gelmesi öngörülmektedir' denildi.

'NATO ZİRVESİ HAZIRLIKLARIMIZ SÜRÜYOR'

7-8 Temmuz'da Ankara'da gerçekleşecek NATO Liderler Zirvesi'ne ilişkin, 'NATO Ankara Zirvesi'ne yönelik hazırlıklarımız, Cumhurbaşkanlığımızın koordinasyonunda devam etmektedir. Bakanlığımızın sorumluluğunda yürütülen faaliyetler kapsamında; tüm güvenlik tedbirleri alınmış olup, ilgili bakanlıklar ve kurumlarla koordinasyon içerisinde gerekli çalışmalar sürdürülmektedir. Ay-Yıldız Karargahımızda konuk savunma bakanları ile beraberlerindeki heyetler onuruna karargahın yıldız bölümünde bir resepsiyon düzenlenecektir' ifadelerine yer verildi. (DHA)