Bu hafta canım hiç yazı yazmak istemiyor çünkü dünyanın bir yerlerinde çocuklar açlıktan ve susuzluktan ölürken birileri gökdelenlerinde yeni haritalar çiziyor.

Bu hafta canım hiç yazı yazmak istemiyor çünkü umut olarak aşılanan ve yıllarca zengini daha zengin, fakiri daha gariban hale getiren bazı uygulamalar, “ekonominin selameti açısından” denilerek kaldırıyor. Herkes susuyor, konuşanlar seslerini duyuramıyor.

Bu hafta canım hiç yazı yazmak istemiyor çünkü birileri cezaevine girmemek, evlatlarının başından ayrılmamak için, neyi var neyi yok satıp, devlete vergisini vermeye çalışıyor, birileriyse ABD bayraklı süper lüks yatlarında, vergisiz pırlantaları metreslerine hediye ediyor.

Bu hafta canım hiç yazı yazmak istemiyor çünkü birileri ülkenin sinir uçlarıyla oynayıp sürekli denemeler yapıyor. Dini ve milli hassasiyetlerin sınırları zorlanıyor, birileriyse ekranlarda sövdükleri adamlarla kapalı kapılar arkasında ticaretini genişletiyor.

Bu hafta canım hiç yazı yazmak istemiyor çünkü birileri körükledikleri ötekileştirmeyle, insanlar arasındaki uçurumu açarken, yine aynı birileri o uçurumların üzerinde keyifle rüzgâr sörfü yapıyor.

Bu hafta canım hiç yazı yazmak istemiyor çünkü birileri çocuklarını nasıl okula göndereceklerini, servis, yemek ve kitap paralarını nasıl ödeyeceklerini, evlatlarının cebine üç kuruş harçlığı nasıl koyacaklarını düşünüp uykusuz kalırken, başka birileri “dostluklar” sayesinde çocuklarını yurtdışında “burslarla” okutuyor.

Bu hafta canım hiç yazı yazmak istemiyor çünkü birileri sırf geçinebilmek, karısına, çocuğuna mahcup olmamak için insanlık onurlarını yere sermek zorunda kalırken, başka birileri ilkokul diplomasıyla bol sıfırlı maaşlar alıyor.

Bu hafta canım hiç yazı yazmak istemiyor çünkü birileri ülkede en azından adalet duygusu kalsın diye bir taraflarını yırtarken, birileriyse adaleti kendilerine oyuncak yapmak için uğraşıyor, bazıları da başarıyor.

Bu hafta canım hiç yazı yazmak istemiyor çünkü birileri naaşlarının sarılacağı şanlı bayrak için her şeylerini hiçe sayarak mücadele ederken, birileriyse o şanlı bayrağı yere düşürmeye çalışanlarla barışmaya çalışıyor.

Bu hafta canım hiç yazı yazmak istemiyor çünkü birileri her konuda hiçbir şey bilmeden ekranları domine ederken ben ve benim gibiler sevdalı oldukları mesleklerinden uzak tutuluyor.

Bu hafta canım hiç yazı yazmak istemiyor çünkü birileri derin ve huzurlu bir nefes alıp, güvenle o nefesi dışarı salmak isterken, başka birileri semirmiş vücutlarının biriken gazını üzerimize salıyor.

Bu hafta canım hiç yazı yazmak istemiyor. Haydi kalın sağlıcakla.