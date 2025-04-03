Anadolu Yakası'nda Çamlıca Tepesi ile Boğaz çevresinde, ayrıca Ümraniye, Üsküdar, Çekmeköy ve Beykoz ilçelerinde ormanlık alanlar ile Maltepe Başıbüyük Tepesi, Kartal ve Aydos Tepesi'nde sis görülüyor.

Kentin Avrupa Yakası'nda ise Sarıyer başta olmak üzere Sultangazi ve Beylikdüzü'nün yüksek kesimlerinde sisin etkili olduğu gözleniyor.

Sisin etkili olduğu bölgelerde yüksek katlı binaların üst kısımları görünmez hale gelirken, görüş mesafesinin düşmesi sürücülerin trafikte kontrollü ilerlemesine neden oluyor.

Muhabir: Fatma Nur Duman,Adem Koç,Ferhat Yasak