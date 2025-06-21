İstanbul Valiliği, yaz aylarında artan orman yangını riskine karşı 23 Haziran 2025 – 15 Ekim 2025 tarihleri arasında bir dizi yasak ve önlem uygulanacağını açıkladı. Alınan karara göre, İstanbul genelindeki ormanlık alanlara girişler ve ateş yakmak yasaklandı.

Valilik açıklamasında, yaz mevsimiyle birlikte ormanlık bölgelerde insan ve araç hareketliliğinin arttığı, bu durumun ise dikkatsizlik veya kasıt sonucu orman yangınlarına neden olabileceği vurgulandı. Bu nedenle 6831 sayılı Orman Kanunu’nun 74. maddesi ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 9. ve 66. maddeleri gereği önleyici tedbirler alındığı belirtildi.

Ormanlık Alanlara Giriş ve Ateş Yakmak Yasaklandı

Alınan karar kapsamında, İstanbul’daki ormanlara giriş ile mangal, semaver, tüp, nargile ve benzeri yollarla ateş yakmak 23 Haziran’dan 15 Ekim’e kadar yasaklandı. Ancak bu yasak, piknik-mesire alanları, tabiat parkları, korular, eko turizm bölgeleri ve parkları kapsamıyor. Vatandaşlar bu alanlarda mangal, piknik, spor ve yürüyüş gibi etkinliklerini sürdürebilecek.

Anız Yakmak ve Bitki Örtüsünü Ateşe Vermek Yasak

Valilik açıklamasında, orman içi ve bitişiğindeki alanlarda; anız, bağ-bahçe, zeytinlik ve tarla temizliği amacıyla ağaç, dal ve diğer bitki örtüsünün yakılmasının yasaklandığı ifade edildi. Ayrıca orman çevresindeki sanayi tesisleri ve işletmelerin, yangın riskine karşı önleyici tedbirleri eksiksiz şekilde almakla yükümlü olduğu belirtildi.

Enerji Hattı, Tesis ve Çöp Alanlarında Ek Önlemler

Ormanlık alanlardan geçen enerji nakil hatlarının bakımının yapılacağı ve gerektiğinde enerji kesintisi uygulanacağı bildirildi. Belediyeler, orman içi ve kenarındaki çöp toplama alanlarının çevresine koruma bandı oluşturacak ve iş makinelerini hazır bulunduracak.

Sokak Hayvanlarını Besleme Şartları Belirlendi

Yasaklı ormanlık alanlarda sokak hayvanlarını beslemek isteyen vatandaşların, kimlik bilgilerini, besleme saatini ve yerini bağlı bulundukları ilçe güvenlik birimlerine ve orman işletme şefliklerine bildirmeleri zorunlu olacak. Bu kişilerin, sadece besleme amacıyla ormana girebilecekleri, ancak ateş yakma ve piknik yapma yasağından muaf tutulmadıkları vurgulandı.

Denetimler Artırılacak, Cezai İşlemler Uygulanacak

Valilik, orman yangınlarıyla mücadelede Kaymakamlıklar ve Orman Bölge Müdürlüğü koordinasyonunda genel kolluk ve orman kolluğundan oluşturulan ekiplerin aktif denetim yapacağını açıkladı. Gerektiğinde kamu ve özel sektör imkânlarının da yangınla mücadelede kullanılacağı belirtildi.

Alınan kararlara aykırı davrananlar hakkında 6831 sayılı Orman Kanunu, Türk Ceza Kanunu ve Kabahatler Kanunu kapsamında idari ve adli işlemler uygulanacağı duyuruldu.