İstanbul’un farklı ilçelerinde yapılan baskınlarda ele geçirilen kaçak ürünler dikkat çekti:

Şişli’de , İslami döneme ait 339 adet tarihi sikke bulundu.

Başakşehir ve Sultangazi’de , 10 bin 700 litre etil/metil alkol ile 28 bin şişe sahte içki yapımında kullanılan hammadde ele geçirildi.

Fatih’te , 10 bin 800 adet kaçak cep telefonu aksesuarı yakalandı.

Pendik ve Büyükçekmece’de , 4 milyon 123 bin dolu makaron , 630 bin boş makaron , 41 bin boş sigara kutusu , 4 bin dal dolu makaron , 780 kilogram açık kıyılmış tütün , Tekirdağ Şarköy'de Orman Yangını İçeriği Görüntüle 750 paket kaçak sigara , 2 sigara dolum makinesi ve 2 kompresör ele geçirildi.



Gözaltılar ve Adli Süreç

Operasyon kapsamında 10 şüpheli gözaltına alındı.

4 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi

3 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

3 kişi hakkındaki işlemler ise devam ediyor.

Piyasa Değeri 36 Milyon TL’yi Aştı

Ele geçirilen kaçak ürünlerin toplam piyasa değerinin yaklaşık 36 milyon 600 bin lira olduğu belirlendi. Kaçakçılık faaliyetlerinin önüne geçilmesi amacıyla yapılan bu operasyonların süreceği belirtildi.