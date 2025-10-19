İSTANBUL’da Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün günler öncesinden yaptığı uyarıların ardından beklenen sağanak yağış kent genelinde etkisini gösterdi. Cumartesi sabahı bazı ilçelerde başlayan yağmur, gece saatlerine doğru şiddetini artırarak İstanbul’un hemen hemen tüm bölgelerinde etkili oldu.

Kentte yağışın en yoğun hissedildiği noktalardan biri Taksim oldu. Uyarıları dikkate alan vatandaşlar şemsiyeleriyle dışarı çıkarken, birçok kişi de aniden bastıran sağanağa hazırlıksız yakalandı. Yağış nedeniyle bazı yollarda su birikintileri oluşurken, trafikte de yer yer aksamalar yaşandı.

Meteoroloji yetkilileri, yağışların pazar günü sabah saatlerine kadar aralıklarla devam edeceğini belirterek vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.