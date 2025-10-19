Türkiye'nin Moskova Büyükelçiliği organizasyonu ve Moskova Yunus Emre Enstitüsü’nün katkılarıyla Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO), Rusya’nın başkenti Moskova’da unutulmaz bir konser verdi. Zaryadye Hall’de düzenlenen etkinliğe, Moskova Büyükelçisi Tanju Bilgiç ve eşi Betül Aksoy Bilgiç, Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Gruşko, çok sayıda yabancı ülke büyükelçisi, diplomat, Türk kurum temsilcileri ile Rus ve Türk sanatseverler katıldı.

CSO Daimi Şefi Cemi’i Can Deliorman yönetimindeki konser, Cumhuriyet’in 102. yılı kutlamaları kapsamında gerçekleştirildi. Anadolu ezgilerinin yankılandığı programda, Ferit Tüzün’ün “Çayda Çıra” eseri, Arpanatolia grubunun arp, ney, sipsi ve perküsyonla seslendirdiği türküler, Ulvi Cemal Erkin’in İkinci Senfonisi ve Cemal Reşit Rey’in seçkin eserleri büyük beğeni topladı.

Bilgiç: “Türk sanatçılar dünyada büyük başarılara imza atıyor”

Konser öncesi konuşma yapan Türkiye’nin Moskova Büyükelçisi Tanju Bilgiç, Cumhuriyet’in 102. yılını kutlamaktan duyduğu gururu dile getirerek, “Cumhuriyet’in kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını saygıyla anıyoruz. Atatürk, sanata ve sanatçılara büyük önem veriyordu. Bu nedenle Cumhuriyet’in ilk yıllarında çok sayıda yetenekli sanatçı yetişti. Günümüzde de Türk sanatçılar tüm dünyada büyük başarılara imza atıyor.” ifadelerini kullandı.

CSO’nun 200 yıllık geçmişine dikkat çeken Bilgiç, orkestranın Cumhuriyet tarihinden bile daha eski bir mirasa sahip olduğunu vurguladı. CSO’nun Rusya’daki ilk konserini 100 yıl önce Sovyet Leningrad’ında verdiğini hatırlatan Bilgiç, “O günden bu yana orkestra Rusya’ya defalarca geldi. İki gün önce St. Petersburg’daki Mariinski Tiyatrosu’nda da sahne aldılar.” dedi.

“Türkiye-Rusya ilişkileri en üst düzeyde”

Büyükelçi Bilgiç, Türkiye ve Rusya arasındaki ilişkilerin her alanda geliştiğine dikkat çekerek, “Bugün Türkiye ve Rusya arasındaki ilişkiler en üst düzeyde bulunuyor. Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Sayın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin liderliğinde ilişkilerimizi daha da ileriye taşımak için kararlılıkla çalışıyoruz.” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’nın Moskova konseri, Türk kültürünün zenginliğini ve sanatsal gücünü Rusya’da bir kez daha gözler önüne serdi.