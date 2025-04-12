İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, yaklaşık altı ay süren kapsamlı teknik ve fiziki takiplerin ardından 8 Nisan 2025 tarihinde geniş çaplı bir operasyon gerçekleştirildi. Operasyon, İstanbul’un Başakşehir ve Esenler ilçelerinde bulunan iki ayrı uyuşturucu imalathanesi ile birlikte Esenyurt, Bağcılar, Bakırköy, Bayrampaşa, Kartal ve Diyarbakır’daki toplam 12 farklı adrese ve 4 araca yönelik olarak eş zamanlı şekilde düzenlendi.

Emniyet birimlerinin titizlikle yürüttüğü çalışmalar sonucunda, "Lyrica" adıyla bilinen ve sentetik ecza sınıfına giren toplam 7 milyon 150 bin adet uyuşturucu nitelikli hap ele geçirildi. Bunun yanı sıra, söz konusu üretim sürecinde kullanılmak üzere hazır halde bulunan 1 milyon adet boş kapsül ile sentetik hap yapımında kullanılan 2 ton 680 kilogramlık çeşitli kimyasal madde de güvenlik güçleri tarafından ele geçirildi. Ayrıca, sentetik kannabinoid üretiminde kullanılan ve AM2201 olarak bilinen 10 kilogramlık hammaddeye de el konuldu.

Gerçekleştirilen operasyonda yakalanan 16 şüpheli, ifadelerinin alınmasının ardından adli makamlara sevk edildi. Bu kişilerden 11’i çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderilirken, diğer 5 kişi hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakılmaları kararlaştırıldı.