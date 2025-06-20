Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, St. Petersburg Uluslararası Ekonomik Forumu (SPIEF) 2025 kapsamında düzenlenen ve yaklaşık 4 saat süren ana oturumda, hem Ukrayna savaşı hem de küresel gelişmeler hakkında kritik değerlendirmelerde bulundu.

Putin, Ukrayna ile ilgili olarak, "kapitülasyon dayatmadıklarını", yalnızca "sahadaki gerçeklerin tanınmasını" istediklerini belirterek, Rus ordusunun Sumi bölgesindeki operasyonlarını savundu. "Sumi’yi alma hedefimiz yok ama göz ardı etmiyoruz" diyen Putin, Ukrayna topraklarını Rusya’nın bir parçası olarak gördüklerini açıkça dile getirdi.

"Kirli bomba devasa bir hata olur"

Putin, Ukrayna'nın kirli bomba kullanma olasılığına ilişkin, "Elde bilgi yok ancak böyle bir hata, Ukrayna için felaket olur. Nükleer doktrinimiz, aynı şekilde ve sert yanıt verilmesini öngörüyor" uyarısında bulundu.

3. Dünya Savaşı İhtimali ve Orta Doğu Gerginliği

Putin, “3. Dünya Savaşı çıkma ihtimali artıyor” dedi ve Ukrayna’daki çatışmaların yanı sıra Orta Doğu'daki gelişmelerin bu riski artırdığını belirtti. Özellikle İsrail’in, İran lideri Hamaney’e yönelik olası suikast planlarına dair, "Bunun söylemde kalmasını umuyoruz" açıklaması dikkat çekti.

Ekonomi ve Dijital Ruble Vurgusu

Rus ekonomisinin durgunluk ve resesyon tehlikesiyle karşı karşıya kaldığını vurgulayan Putin, buna “asla izin verilmeyeceğini” söyledi. Teknoloji yatırımlarına ağırlık verilmesi gerektiğini belirten lider, dijital rublenin geniş halk kesimlerine yayılacağını açıkladı.

Putin ayrıca, Rus ordusunun modernizasyonu, dost ülkelerle askeri-teknik işbirliği, anahtar teslim projeler ve personel eğitimi gibi alanlara da yatırım yapacaklarını belirtti.

İsrail-İran Gerilimi ve Nükleer Endişeler

Putin, İsrail’in İran'a yönelik saldırılarını değerlendirirken, “Her iki ülke için de kabul edilebilir çözümler mümkün” dedi. Küresel Güney ve bölge ülkelerinin arabuluculuk rolüne dikkat çekti. İran’daki Buşehr Nükleer Santralinden personel tahliye edilmediğini, aksine iki yeni nükleer santral için anlaşma yapıldığını açıkladı.

Katılımcılardan Barış Mesajları

Forumun dikkat çeken diğer katılımcıları arasında yer alan:

Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto, G7 Zirvesi yerine SPIEF'e katıldığını belirterek “Bin dost az, bir düşman çok” mesajı verdi.

Çin Başbakan Yardımcısı Ding, Rusya-ABD temaslarının yeniden başlamasının küresel istikrar için önemliolduğunu söyledi.

Güney Afrika Cumhurbaşkanı Yardımcısı Mashatile, Afrika’nın Küresel Güney’in merkez üssü haline geldiğini belirtti.

Bahreyn Prensi Al Halife, “Çatışan ülkeler arasında köprü olmak istiyoruz” diyerek barış müzakerelerine ev sahipliği yapabileceklerini açıkladı.