CHP İstanbul Milletvekili Salıcı, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı yazılı açıklamada, Türk milletinin can güvenliğinin ve Cumhuriyetimizin onurunun her şeyin önünde olduğunu vurguladı.

İsrail’in sınırlarının 1967 öncesine dayandığını belirten Salıcı, İsrail'in bölgedeki eylemleriyle ilgili olarak sert eleştirilerde bulundu. Salıcı, "Daha dün gece Gazze’de sivillerin sığındığı Birleşmiş Milletler kliniğinde çocukları katleden Netanyahu, aynı zamanda yolsuzluk suçlamalarıyla yargıdan kaçıyor ve bölgesel istikrarsızlığın baş sorumlusudur" dedi.

"Hava saldırılarına son vermeli ve derhal uluslararası hukuka dönmelidir"

CHP'li Salıcı mesajını" Daha dün gece Gazze’de sivillerin sığındığı Birleşmiş Milletler kliniğinde çocukları katleden; yolsuzluk suçlamaları karşısında yargıdan kaçan Netanyahu, bölgesel istikrarsızlığın baş sorumlusudur. İsrail, Suriye’deki hava saldırılarına son vermeli ve derhal uluslararası hukuka dönmelidir." şeklindeki ifadelerle sonlandırdı.