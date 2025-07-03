İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Hamas ile görüşülen ateşkes ve esir takası anlaşmasına sert tepki gösterdi. Anlaşmanın “feci bir hata” olduğunu savunan Ben-Gvir, Gazze'nin tamamen işgal edilmesi, insani yardımların durdurulması ve Filistinlilere yönelik göçün teşvik edilmesi çağrısında bulundu. Öte yandan, İsrail’in Gazze’ye saldırıları tüm şiddetiyle sürerken, ateşkes müzakereleri ABD arabuluculuğunda devam ediyor.

İsrail devlet televizyonu da KAN'a konuşan Ben-Gvir, ateşkes ve esir takası anlaşmasını desteklemeyi düşünmediğini dile getirdi.

İsrail basını daha önce, Itamar Ben-Gvir'in Gazze'de ateşkesi önlemek için bir plan üzerinde çalıştığı, bu kapsamda Maliye Bakanı aşırı sağcı Bezalel Smotrich'e mesaj gönderdiğini yazmıştı.

Öte yandan Hamas ve İsrail arasında ateşkes görüşülürken İsrail ordusunun Gazze'ye saldırıları, artarak devam ediyor.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığının açıkladığı rakamlara göre, İsrail ordusunun saldırılarında son 24 saatte aralarında kadın ve çocukların yer aldığı 118 kişi yaşamını yitirdi, 500'den fazla kişi yaralandı.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten itibaren Gazze'ye saldırılarında şu ana kadar çoğunluğu kadın ve çocuk en az 57 bin 130 Filistinli can verdi.

Aşırı sağcı bakanlar Gazze'de ateşkese daha önce de karşı çıkmıştı

İsrail'de Başbakan Binyamin Netanyahu hükümetinde kritik görevler üstlenen aşırı sağcı siyasiler, Filistinlilere daha fazla baskı, şiddet, yaptırımı ve 'Yahudi üstünlükçü' bir sistemi savunan şahin politikalarıyla tanınıyor.

Maliye Bakanı Smotrich ve Ulusal Günvelik Bakanı Ben-Gvir, 19 Ocak'ta yürürlüğe giren Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasına da karşı olduklarını açıkça ilan etmişti.

Ben Gvir, anlaşmanın yürürlüğe girdiği 19 Ocak'ta Yahudi Gücü Partisi'nden bakanlarla hükümetten istifa ettiğini duyurmuştu.

Smotrich ise Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasına karşı olduğunu duyurmasına karşın hükümetten istifasını açıklamamıştı.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde yürürlüğe giren ateşkesi 18 Mart sabahı şiddetli saldırılar başlatarak bozmuştu.

Trump, İsrail'in Gazze'de geçici ateşkes şartlarını kabul ettiğini duyurmuştu

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail'in Gazze Şeridi'nde 60 günlük ateşkesin sağlanması için gerekli şartları kabul ettiğini açıklamıştı.

ABD'li temsilcilerin İsrailli yetkililerle 'uzun ve verimli' bir görüşme gerçekleştirdiğini belirten Trump, 'İsrail, 60 günlük ateşkesin sonuçlandırılması için gerekli koşulları kabul etti. Bu süre zarfında savaşın sona erdirilmesi için tüm taraflarla birlikte çalışacağız.' ifadelerini kullanmıştı.

Trump, daha önce yaptığı açıklamada, Netanyahu ile Washington'da bir araya geleceğini ve Gazze ile İran'a ilişkin konuları ele alacaklarını da duyurmuştu.

Netanyahu'nun 7 Temmuz'da, Beyaz Saray'da Trump ile görüşmesi planlanıyor.