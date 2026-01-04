İspanya Dışişleri Bakanlığı, İspanya'nın, ABD ile Venezuela arasındaki gerilimin azaltılması, ılımlılığın sağlanması ve her zaman uluslararası hukuk ile Birleşmiş Milletler (BM) Şartı'nın ilkelerine saygı gösterilmesi çağrısında bulunduğunu bildirdi. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, İspanya'nın, mevcut krize barışçıl ve müzakere yoluyla bir çözüm bulunması için ara buluculuk yapmaya hazır olduğu belirtildi.

Açıklamada, İspanya'nın, Venezuela'daki 28 Temmuz 2024 seçimlerinin sonuçlarını tanımadığı ve Venezuela için demokratik bir çözüm elde etme girişimlerini her zaman desteklediği kaydedilerek, 'İspanya, siyasi nedenlerle ülkelerini terk etmek zorunda kalan on binlerce Venezuelalıyı memnuniyetle karşıladığını, karşılamaya devam edeceğini ve ülke için demokratik, müzakere edilmiş ve barışçıl bir çözüm arayışına yardımcı olmaya hazır olduğunu yinelemektedir' denildi.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez de sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 'İspanya hükümeti, Venezuela'daki durumu yakından takip etmektedir. Büyükelçiliğimiz ve konsolosluklarımız açık kalmaya devam etmektedir. Herkesi gerginliği azaltmaya ve sorumlu davranmaya çağırıyoruz. Uluslararası hukuka ve BM Şartı'nın ilkelerine saygı gösterilmelidir' ifadelerini kullandı.