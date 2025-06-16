İsrail - İran arasındaki gerilim her geçen gün artmaya devam ederken, İran’ın önde gelen insan hakları savunucuları, sanatçıları ve aydınları, bölgedeki artan gerilimlere karşı ortak bir bildiri yayımlayarak İslam Cumhuriyeti'ni nükleer faaliyetleri durdurmaya ve İsrail’le süregelen çatışmaya son vermeye çağırdı.

Her iki ülkede katliamların durdurulması istenildi!

Yayımlanan bildiri metninde, İran hükümetinden uranyum zenginleştirmeyi derhal durdurması, askeri düşmanlıklara ve hem İran hem de İsrail’deki hayati altyapıya yönelik saldırılara son verilmesi talep edildi. Aydınlar ayrıca, her iki ülkede sivillere yönelik katliamların durdurulması gerektiğini ifade etti.

“İran’ın toprak bütünlüğüne ve halkının, gerçek egemenlik çerçevesinde kendi kaderini tayin etme konusundaki devredilemez hakkına derinden bağlıyız,” ifadeleri kullanılan bildiri de nükleer faaliyetlerin sürdürülmesinin ve Tahran ile Tel Aviv arasında devam eden yıkıcı savaşın ne İran halkının ne de insanlığın yararına olduğu belirtildi.

Aydınlar, bu çatışmanın yalnızca altyapıyı yok etmekle kalmadığını, aynı zamanda “insanlık medeniyetinin temellerine yönelik ciddi bir tehdit” oluşturduğunu vurguladı.

Yayımlanan Bildiri de İmzacıları Arasında Öne Çıkan İsimler Şu Şekilde;

Narges Mohammadi: 2023 Nobel Barış Ödülü sahibi, insan hakları savunucusu.

2023 Nobel Barış Ödülü sahibi, insan hakları savunucusu. Jafar Panahi: Uluslararası tanınmış film yapımcısı, 2025 Cannes Film Festivali Altın Palmiye ödüllü.

Uluslararası tanınmış film yapımcısı, 2025 Cannes Film Festivali Altın Palmiye ödüllü. Mohammad Rasoulof: Yönetmen, 2024 Cannes Jüri Özel Ödülü sahibi.

Yönetmen, 2024 Cannes Jüri Özel Ödülü sahibi. Shirin Ebadi: 2003 Nobel Barış Ödülü sahibi, eski yargıç ve insan hakları avukatı.

2003 Nobel Barış Ödülü sahibi, eski yargıç ve insan hakları avukatı. Sedigheh Vasmaghi: İlahiyatçı, avukat, kadın hakları aktivisti.

İlahiyatçı, avukat, kadın hakları aktivisti. Shahnaz Akmali: İnsan hakları aktivisti ve devlet baskısıyla öldürülen bir gencin annesi.

İnsan hakları aktivisti ve devlet baskısıyla öldürülen bir gencin annesi. Abdolfattah Soltani: Tanınmış insan hakları savunucusu ve avukat.