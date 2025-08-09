Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Yapılan görüşmede, Türkiye ve Azerbaycan arasındaki ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan ile Ermenistan arasında barış yolunda sağlanan ilerlemelerin memnuniyet verici olduğunu ifade ederek, hedeflenen kalıcı barış ve istikrar ortamının tüm bölgenin huzuruna katkı sağlayacağını vurguladı. Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’nin bu hedef doğrultusunda gerekli desteği vermeyi sürdüreceğini belirtti.