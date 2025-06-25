İran Silahlı Kuvvetleri’nin en üst düzey askeri komuta merkezlerinden biri olan Hatemu’l Enbiya Merkez Karargahı’nın Komutanı Tümgeneral Ali Şadmani, İsrail’in düzenlediği hava saldırısında aldığı ağır yaralar sonucu hayatını kaybetti. Acı haber, İran devlet televizyonu tarafından duyuruldu.

İsrail’in 17 Haziran’daki saldırıları sırasında ağır yaralanan Şadmani’nin, yaşam mücadelesini kaybettiği bildirildi. Bu saldırının ardından Şadmani'nin akıbeti uzun süre tartışma konusu olmuş, İsrail kaynakları onu öldürdüklerini öne sürmüştü.

Komutan Reşid’in Yerine Getirilmişti

Ali Şadmani, 13 Haziran’da düzenlenen saldırılarda hayatını kaybeden Tümgeneral Gulam Ali Reşid’in yerine Hatemu’l Enbiya Karargahı'nın başına getirilmişti. Karargah, savaş halinde İran Silahlı Kuvvetleri’nin ortak askeri operasyonlarını planlayan ve koordine eden en kritik birim olarak biliniyor.

İsrail-İran Gerilimi Tırmanıyor

İsrail'in üst düzey İranlı komutanları hedef alması, iki ülke arasındaki askeri gerilimi yeniden zirveye taşıdı. İran cephesinden henüz resmi bir misilleme açıklaması yapılmazken, bölgedeki tansiyon yükselmeye devam ediyor.