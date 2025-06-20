İran Ulusal Sismoloji Merkezi tarafından paylaşılan verilere göre, merkez üssü Sorhe ilçesi olan deprem, yerel saatle 21.19'da gerçekleşti. Depremin yerin yaklaşık 10 kilometre derinliğinde olduğu bildirildi.

Deprem sonrası bölgeden herhangi bir can kaybı ya da büyük çapta hasar bilgisi henüz ulaşmazken, yetkililer vatandaşları tedbirli olmaya çağırdı. Semnan ve çevresindeki yerleşim yerlerinde kısa süreli panik yaşandığı aktarıldı.

Gelişmelerle ilgili bilgileri aktarmaya devam edeceğiz.