Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Türkmenistan’a resmi ziyarette bulundu. Devlet Başkanı Serdar Berdimuhamedov tarafından kabul edilen Lavrov, Türkmenistan Dışişleri Bakanı Raşid Meredov ile de ikili görüşme gerçekleştirdi. Görüşmeler sonucunda, 2025-2026 yıllarını kapsayan Rusya-Türkmenistan Dışişleri Bakanlıkları İşbirliği Programı imzalandı.

Lavrov ve Meredov, görüşmelerin ardından Türkmenistan Dışişleri Bakanlığı personeli ve Uluslararası İlişkiler Enstitüsü öğretim üyeleri ve öğrencileriyle bir araya geldi. Burada küresel güvenlik ve bölgesel gelişmeler hakkında değerlendirmelerde bulunan Lavrov, 3. Dünya Savaşı ihtimalinin dünya gündeminde daha sık konuşulmaya başlandığını belirterek, “Avrupa’da intikamcı, saldırgan ve militan duygular yeniden yükselişte. Sanki iki dünya savaşı yeterli gelmemiş gibi,” dedi.

Küresel güvenliğin ciddi tehdit altında olduğunu vurgulayan Lavrov, “Kıyamet Günü Saati gece yarısına yaklaşıyor. Bu felaketi önlemek için aktif çaba gösteriyoruz” ifadelerini kullandı. Eski ABD Başkanı Donald Trump döneminde yürütülen dış politikayı “gerçekçi ve sağduyulu” olarak nitelendiren Lavrov, bu yaklaşımın olumlu bir gelişme olduğunu belirtti.

“İran etrafındaki askeri gerginlik kaygı verici”

Orta Doğu’daki artan gerilimi de değerlendiren Lavrov, İran çevresinde tırmanan askeri gerginliğin ciddi tehdit oluşturduğunu söyledi. İsrail’in saldırılarının ardından ABD’nin İran’daki nükleer tesislere yönelik hava saldırıları düzenlediğine dikkat çeken Lavrov, bu tür adımların uluslararası hukuka ve BM Güvenlik Konseyi kararlarına aykırı olduğunu vurgulayarak kınadıklarını açıkladı.

Lavrov, tüm taraflara askeri gerginliği sona erdirme ve çözüm sürecini siyasi ve diplomatik kanallara taşıma çağrısı yaptı. Rusya’nın daha önce ABD, İsrail ve İran’a krizin çözümüne dair çeşitli tekliflerde bulunduğunu hatırlatan Lavrov, diyaloğa ve temaslara açık olduklarını yineledi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail ve İran arasında ateşkes ilan ettiğini açıklamasının “olumlu bir sinyal” olduğunu belirten Lavrov, bölgedeki halkların refahı için barışçıl çözümün önemine dikkat çekti.

Lavrov ayrıca, Türkmenistan’ın tarafsız konumuyla pek çok uluslararası meselede güvenli ve dengeli bir müzakere platformu sunabileceğini de ifade etti.