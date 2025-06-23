ABD’nin İran’daki nükleer tesislere düzenlediği hava saldırısı sonrası, İran’ın karşılık verip vermeyeceği uluslararası kamuoyunda merakla takip edilirken, İran destekli grupların ABD'nin Irak ve Suriye’deki askeri üslerini hedef alabileceği öne sürüldü.

New York Times’ın (NYT) haberine göre, ismi açıklanmayan Amerikan istihbarat ve askeri yetkilileri, İran yanlısı silahlı grupların özellikle Irak'taki ve muhtemelen Suriye'deki ABD üslerine yönelik saldırılar düzenleyebileceğine dair çeşitli işaretler tespit ettiklerini iddia etti.

ABD Başkanı Donald Trump, dün yaptığı açıklamada İran’ın Fordo, Natanz ve İsfahan’daki üç nükleer tesisine hava saldırısı düzenlendiğini doğrulamıştı. Trump, İran'ın olası karşılık vermesinin “büyük bir hata” olacağını vurgularken, İran yönetimi ise kendini savunma hakkına sahip olduğunu belirtti.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio da benzer bir açıklama yaparak, İran’da rejim değişikliği hedeflerinin olmadığını ancak Tahran’ın vereceği herhangi bir yanıtın bugüne kadar yaptığı en büyük hata olacağını savundu.

ABD Genelkurmay Başkanı Dan Caine ise düzenlediği basın toplantısında, “Kuvvetlerimiz yüksek alarmda. İran’dan gelebilecek herhangi bir misillemeye veya vekil güçler üzerinden gerçekleşebilecek saldırılara karşılık vermeye tamamen hazırız. Kendimizi savunacağız.” ifadelerini kullandı.

ABD’nin İran’a yönelik son hamlesi sonrası bölgede tansiyonun daha da artabileceği değerlendirilirken, özellikle Irak ve Suriye’deki ABD üslerinin güvenliği gündemin üst sıralarına yerleşti.