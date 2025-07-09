İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Silivri Cezaevi’nden paylaştığı açıklamayla CHP’li belediye başkanlarının gözaltı ve tutuklama sürecine sert tepki gösterdi. CHP’li belediye başkanlarına yönelik art arda gelen operasyonlar ve tutuklamalarla ilgili konuşan İmamoğlu, yaşananların “hukuki değil, siyasi bir süreç” olduğunu belirtti.

“Sandıkta Kaybetmenin Hırsıyla Yargı Kullanılıyor”

İmamoğlu, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ve Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’ın tutuklanmasını, Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere hakkında verilen ev hapsi kararını hatırlatarak şu ifadeleri kullandı: “Artık ayan beyan ortada ki bu süreç bir yargı süreci değil; milletin seçme hakkına karşı yapılmış açık bir darbedir. İftiracıların yalan ifadeleriyle CHP’li belediyeleri hedef alan iktidar, yargıyı bir silah gibi kullanıyor. Çünkü ilk seçimde kaybedeceğini görüyor.”

“Bu Yol Yol Değil”

İmamoğlu, açıklamasında sadece yargı kararlarını değil, iktidarın demokrasi anlayışını da sert bir dille eleştirdi: “Bu gidişat, halkın iradesini gasp etme girişimidir. Ama bilsinler ki bu gittikleri yol, yol değil. Bu millet seçme hakkına sahip çıkar, iradesine yapılan müdahaleyi affetmez.”

“Boyun Eğmeyeceğiz”

İmamoğlu’nun açıklaması, demokrasi ve halk iradesi vurgusuyla sona erdi: “Kimsenin şüphesi olmasın: Bu karanlık ve bozuk düzeni milletimizin desteğiyle değiştireceğiz. İnsan onuruna yakışan bir demokrasiyi hep birlikte inşa edeceğiz. Asla boyun eğmeyeceğiz. Egemenlik kayıtsız ve şartsız milletindir.”