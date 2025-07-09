Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, imzaladığı kararnameyle Andrey Nikitin’i Rusya Ulaştırma Bakanı olarak atadı. Kremlin tarafından yapılan açıklamada, Nikitin’in atamasının resmen yürürlüğe girdiği duyuruldu.

Starovoit’in Ölümünün Ardından Bakanlık Değişimi

Geçtiğimiz gün görevden alınan eski Ulaştırma Bakanı Roman Starovoit, aracında ölü bulundu. Yerel basında çıkan haberlere göre, Starovoit’in intihar ettiği iddia ediliyor. Olayın ardından hızla harekete geçen Kremlin, boşalan bakanlık koltuğuna deneyimli bir isim olan Andrey Nikitin’i getirdi.

Andrey Nikitin, geçmişte Rusya Stratejik Girişimler Ajansı’na başkanlık yaptı. 2017 ile 2024 yılları arasında Novgorod Bölgesi Valisi olarak görev yapan Nikitin, Şubat 2024’ten bu yana Ulaştırma Bakan Yardımcılığı görevini üstleniyordu.