Dünya için kritik yılların yaklaşmasıyla birlikte iklim değişikliğinin ve su krizi gibi sorunların daha fazla gündeme geleceği kesin. Bu dönemi doğru yönetebilmek, dünya çapında tüm insanlığın ortak sorumluluğu. Bu soruna dikakt çeken OMÜ Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölüm Başkanı Prof. Dr. Yusuf Demir, 2025-2030 yılları arasındaki kritik sürece dikkat çekti.

İklim Krizi 2025-2030: Su Krizi ve Göç Riski Bizi Bekliyor

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölüm Başkanı Prof. Dr. Yusuf Demir, 2025 ile 2030 yılları arasında dünya için kritik bir dönemin başlayacağını ve bu süreçte küresel iklim değişikliğinin ciddi etkiler yaratacağını vurguladı. Demir, özellikle su kaynaklarında ciddi azalma ve doğal afetlerde artış beklediklerini belirtti.

Küresel İklim Değişikliğinin Yıkıcı Etkileri Artacak

Prof. Dr. Demir, "Önümüzdeki 5 yıl, iklim değişikliğinin etkileri bakımından çok önemli olacak. Dünya Meteoroloji Örgütü’nün açıklamalarına göre, sıcaklık artışı 1,5 dereceyi bulacak ve bu da canlıların yaşamını olumsuz etkileyecek," dedi. Yangınlar ve kuraklıkların hızla arttığına dikkat çeken Demir, bu dönemde daha fazla kasırga, orman yangını ve sel gibi afetlerin yaşanacağını söyledi.

Yaklaşık 1 Milyar İnsan Göç Etme Riskiyle Karşı Karşıya

Küresel iklim değişikliğinin etkisiyle, su kaynaklarındaki azalma ve kuraklıklar nedeniyle dünya genelinde 1 milyar insanın yerinden edilme riskiyle karşı karşıya kalabileceğini belirten Prof. Dr. Demir, "Bu durumu önlemek için ülke olarak ve dünya çapında ciddi tedbirler almak zorundayız. Akdeniz, Afrika'nın kuzeyi, Amerika'nın güneyi ve Asya'nın güneyi gibi bölgeler iklim değişikliğinden en fazla etkilenen yerler olacak," dedi.

Su Ayak İzi ve Karbon Ayak İzi Kavramları Hayatımıza Girecek

Prof. Dr. Demir, önümüzdeki dönemde hayatımıza girecek iki önemli kavramı da açıkladı: Su ayak izi ve karbon ayak izi. "Bu kavramlar, insanların yaptığı tüm faaliyetlerde su ve karbon tüketimini sınırlamak adına büyük bir öneme sahip olacak," dedi. Demir, bu kriterlere uymayan bir yaşam tarzının küresel krizi hızlandırabileceğine dikkat çekti.

Gelecek İçin Çözüm Üretme Zamanı: Şimdi Ya Da Asla

"İklim krizini ve su kaynaklarındaki kaybı önlemek, gelecekteki nesiller için yaşanabilir bir dünya bırakmak, 2025-2030 arasındaki kritik dönemde mümkün olabilir," diyen Prof. Dr. Demir, insanlığın bu dönemi doğru değerlendirebilmesi için somut adımlar atması gerektiğini vurguladı. Eğer gerekli önlemler alınmazsa, "geri dönüşü olmayan bir sürece girebiliriz," şeklinde uyardı.

Gökhan İÇKİLLİ/SAMSUN, (DHA)

(DHA)