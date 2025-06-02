VavaCars Ticari Grup Başkanı Serdıl Gözelekli, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde ikinci el otomobil piyasasında ciddi bir hareketlilik yaşandığını belirtti. Gözelekli, “Bayramdan 2-3 hafta önce başlayan bu yoğunluk, özellikle alım-satım işlemlerinde dikkat çekici bir artışa neden oldu. Mayıs ayının başında, önceki haftalara kıyasla yaklaşık yüzde 7’lik bir talep artışı gözlemledik” dedi.

Yaz Tatili ve Bireysel Ulaşım Talebi İkinci El Araçlara Yönelimi Artırdı

VavaCars verilerine göre, yaz aylarının yaklaşmasıyla bireysel ulaşım ihtiyacının artması, toplu taşımadan kaçınma eğilimi ve tatil planlarının yoğunlaşması ikinci el araçlara olan ilgiyi artırdı. Özellikle C segmenti ve hibrit araçlar, tüketici tercihlerinde öne çıkarken, fiyatlarda ise nominal düzeyde artış yaşandığı gözlemlendi.

Gözelekli, bu artışların reel olarak değerlendirildiğinde döviz kuru ve enflasyona göre sınırlı kaldığını belirtti.

C Segmenti ve Hibrit Araçlara Talep Artıyor

Gözelekli, “C segmenti araçlar satış liderliğini korurken, hibrit araçlar satış hızı açısından dikkat çekici bir yükseliş gösteriyor. Yılın ilk dört ayında fiyatlar toplamda yaklaşık yüzde 3,8 oranında artarken, mayısın ilk yarısında bu artış yüzde 2 seviyesinde gerçekleşti. Enflasyon ve döviz kuru karşısında bu oranlar reel anlamda fiyatların sabit kaldığını gösteriyor” ifadelerini kullandı.

İkinci El Araçlar Yatırım Açısından Daha Cazip

Gözelekli, ikinci el araçların hem ulaşım hem de yatırım açısından cazip hale geldiğini vurgulayarak şunları söyledi:

“Döviz kuruna bağlı olarak sıfır araç fiyatlarının yükselmesi, tüketiciyi ikinci el piyasasına yönlendiriyor. Ayrıca ikinci el araçlar, dövize karşı değerini koruma potansiyeliyle yatırım değeri taşıyor.”

Nisan Ayında Satışlar Yüzde 16 Arttı

Gözelekli, yılın ilk dört ayında ikinci el araç satışlarının geçen yıla göre yüzde 3,3 arttığını, sıfır araçlarda ise bu oranın yüzde 1,4’te kaldığını kaydetti. Özellikle nisan ayında, mart ayına kıyasla ikinci el satışlarında yüzde 16'lık bir artış yaşandığını belirtti. Bu ivmenin mayısta da sürdüğünü söyleyen Gözelekli, resmi olmayan verilere göre mayısın ilk haftasında haftalık bazda yüzde 7 oranında büyüme yaşandığını bildirdi.

Gençler Teknolojik Donanımlı Araçlara Yöneliyor

Gözelekli ayrıca, tüketici tercihlerinde yakıt verimliliği ve teknolojik donanımın öne çıktığını belirterek, “C segmenti araçlar, geniş iç hacmi ve çok yönlü kullanım imkânıyla öne çıkıyor. Özellikle genç kullanıcılar, dijital arayüz, bağlantı özellikleri, geri görüş kamerası ve park asistanı gibi teknolojilere sahip araçlara daha fazla ilgi gösteriyor” dedi.