Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Mersin'de gerçekleştirdiği çevre denetimleri sonucunda, Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’ne (MESKİ) bağlı üç atık su arıtma tesisine toplam 2 milyon 674 bin 708 TL idari para cezası uyguladı.

Karaduvar ve Mezitli Tesislerinde Mevzuata Aykırı Deşarj Tespiti

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri, MESKİ’ye ait Karaduvar, Tarsus (Karabucak) ve Mezitli atık su arıtma tesislerinde kapsamlı bir çevre denetimi gerçekleştirdi. Denetim kapsamında alınan atık su numunelerinin analizinde, Karaduvar ve Mezitli tesislerinin, çevre mevzuatında belirtilen deşarj standartlarını sağlamadığı tespit edildi. Bu iki tesis için MESKİ’ye 1 milyon 337 bin TL idari para cezası kesildi.

Göksu Nehri’ne Arıtılmamış Atık Su Bırakıldı

Bakanlığa bağlı ALO 181 ihbar hattına gelen şikayet üzerine, Göksu Nehri’nde yaşanan kirlilik iddiaları da incelendi. Ekiplerin MESKİ’ye ait Silifke Atıksu Terfi İstasyonu'nda yaptığı denetimde, nehre baypas hattı yoluyla arıtılmamış atık su deşarjı yapıldığı belirlendi. Bu çevre ihlali nedeniyle de MESKİ’ye ayrıca 1 milyon 337 bin TL ceza uygulandı.

Denetimler Sıkı Takip Edilecek

Bakanlık, çevre kirliliğinin önlenmesi ve doğal su kaynaklarının korunması amacıyla, atık su arıtma tesislerine yönelik denetimlerin artarak süreceğini ve mevzuata aykırı uygulamalara karşı gerekli yaptırımların uygulanacağını vurguladı.