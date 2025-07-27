medyada dikkat çeken bir polemik yaşandı. Tartışmanın fitilini ateşleyen ise Sandal’ın sahnede yaptığı “Miyav Miyav” göndermesi oldu.

Mustafa Sandal’dan “Miyav Miyav” çıkışı

Ünlü popçu Mustafa Sandal, bir konseri sırasında sahnede yaptığı açıklamada, “Bir ara düşündüm, 'Miyav Miyav' diye bir şarkı mı yapsam acaba? Ama sonra kendi kendime 'Sen Mustafa Sandal’sın, özünden vazgeçme' dedim ve vazgeçtim” ifadelerini kullandı. Sandal’ın bu sözleri, Lvbel C5’in tarzına gönderme olarak yorumlandı.

Lvbel C5’ten sert yanıt: “Ona şarkı vermem”

Mustafa Sandal’ın sözlerine yanıt gecikmedi. Lvbel C5, sosyal medyada yaptığı açıklamada Sandal’a göndermede bulunarak şunları söyledi:

“Onun böyle bir efekt yakalaması çok zor. Büyüklerimiz konuşuyor, biz bir şey demeyelim, saygılı olalım. Premium üyeyse açsın Spotify’ı, dinleyenlere baksın. Yoksa ben verebilirim. Ama ona şarkı vermem.”

İkilinin bu atışması sosyal medyada gündem olurken, müzik dünyasında da geniş yankı uyandırdı.