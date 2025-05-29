İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında üç şüpheli hakkında adli kontrol tedbirleri uygulandı.

İBB Yolsuzluk Soruşturmasında Hangi Suçlamalar Var?

Soruşturma kapsamında:

Etkin Pişmanlık ve Adli Kontrol Tedbirleri

Tutuklu iş insanları, savcılığa verdikleri ifadelerde etkin pişmanlık hükümlerinden faydalandı. Bu gelişmenin ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, şüpheliler hakkında cezaevinden tahliye kararı verdi. Tahliye şartları arasında:

  • Ev hapsi

  • Yurtdışı çıkış yasağı
    bulunuyor.

Soruşturma Genişliyor

İBB’ye yönelik devam eden yolsuzluk soruşturmasının kapsamının genişleyebileceği ve yeni gözaltı ya da ifade işlemlerinin olabileceği ifade ediliyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın soruşturmayı titizlikle sürdürdüğü bildirildi.

Kaynak: DHA