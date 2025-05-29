İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında üç şüpheli hakkında adli kontrol tedbirleri uygulandı.
İBB Yolsuzluk Soruşturmasında Hangi Suçlamalar Var?
Soruşturma kapsamında:
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Eyüp Subaşı ve Kabil Taşçı hakkında
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"Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma"
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"Rüşvet verme"
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Güngör Gürman hakkında
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"İhaleye fesat karıştırma"
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"Rüşvet verme"
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"Örgüte üye olma"
suçlamalarıyla tutuklama kararı verilmişti.
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Etkin Pişmanlık ve Adli Kontrol Tedbirleri
Tutuklu iş insanları, savcılığa verdikleri ifadelerde etkin pişmanlık hükümlerinden faydalandı. Bu gelişmenin ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, şüpheliler hakkında cezaevinden tahliye kararı verdi. Tahliye şartları arasında:
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Ev hapsi
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Yurtdışı çıkış yasağı
bulunuyor.
Soruşturma Genişliyor
İBB’ye yönelik devam eden yolsuzluk soruşturmasının kapsamının genişleyebileceği ve yeni gözaltı ya da ifade işlemlerinin olabileceği ifade ediliyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın soruşturmayı titizlikle sürdürdüğü bildirildi.