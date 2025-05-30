Edinilen bilgilere göre olay, önceki gün saat 19.00 sıralarında Tınaztepe Mahallesi 568 Sokak'taki evde meydana geldi. Evden silah sesleri geldiğini duyan çevredekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla adrese sevk edilen polis ekipleri, Ömer Kakız'ın cansız bedenini buldu. İlk incelemede, Kakız'ın başının arkasına ve göğsüne isabet eden kurşunlarla hayatını kaybettiği belirlendi. Ömer Kakız'ın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Cinayet Büro Amirliği ekipleri, soruşturma kapsamında Ömer Kakız'ın eşi Feride Kakız'ı cinayetten, kızı E.N.K. ve kızının nişanlısı A.K.'yi ise yardım ettikleri iddiasıyla gözaltına aldı. Feride Kakız'ın ifadesinde; eşinden uzun süredir şiddet gördüğünü, psikolojik baskı altında yaşadığını, olay günü de kendisine saldırdığı gerekçesiyle cinayeti işlediğini söyledi. Polisteki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edilen şüphelilerden Feride Kakız tutuklanırken, kızı ve onun nişanlısı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (DHA)