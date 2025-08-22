İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik soruşturmalarda önemli bir gelişme yaşandı. Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ile Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in tutuklanmasına gerekçe gösterilen “Aziz İhsan Aktaş Suç Örgütü” dosyasında yeni kararlar alındı.

“Örgüt lideri” olduğu iddia edilen ve bir süre cezaevinde kaldıktan sonra etkin pişmanlıktan yararlanarak tahliye edilen iş insanı Aziz İhsan Aktaş hakkında verilen ev hapsi kararı kaldırıldı.

Aynı dosyada bulunan Adem Soytekin, Ertan Yıldız ve Alican Abacı için de ev hapsi kararının kaldırıldığı öğrenildi.