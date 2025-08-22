Ali Yerlikaya, NSosyal hesabından, İstanbul ve Kocaeli'de uyuşturucu madde ticaretine yönelik operasyona ilişkin paylaşımda bulundu.

Yerlikaya, paylaşımında, 'İstanbul'un Ümraniye ve Tuzla ilçeleri ile Kocaeli'nin Gebze ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonumuzda 3 milyon 40 bin 771 adet uyuşturucu hap, 52,5 kilogram katkı maddesi ele geçirdik️.' dedi.

Operasyonda 9 şüphelinin yakalandığını aktaran Yerlikaya, şu ifadeleri kullandı:

'İstanbul Valimizi, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızı, EGM Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığımızı ve operasyonu gerçekleştiren İstanbul İl Emniyet Müdürümüzü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzü ve polislerimizi tebrik ediyorum. Uyuşturucu, insanlığın en büyük düşmanıdır. Buna cüret eden zehir tacirleriyle ülkemiz ve insanlık adına mücadele etmeye devam edeceğiz.'